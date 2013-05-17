البلتاجي: حملة "تمرد" تصب في صالح مرسي

أكد الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن حق التظاهر والاعتراض السلمي مكفول للجميع بنص القانون والدستور.

ورحب البلتاجي في تصريحات الجمعة، بأي مظاهر للتعبير عن الرأي بالوسائل السلمية بما فيها حملة تمرد، واصفا دعوات سحب الثقة من الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي بأنها غير منطقية، مؤكدا أنه على الرغم من وصول توقيعات سحب الثقة لمليوني توقيع فيظل هذا "كلام غير منطقي" لأن الرئيس حصل على 12 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية.

وأكد أنه إذا صحت أنباء تلك التوقيعات فهي تحسب للرئيس مرسي ولا تحسب عليه، لأنه يكون بذلك استطاع أن يكسب أصوات 10 ملايين ممن صوتوا ضده في الانتخابات.

ودعا القيادي الإخواني القائمين على حملة "تمرد" إلى أن يترجموا ملايين التوقيعات التي زعموا الحصول عليها ضمن الإطار الديمقراطي عبر إنشاء حزب سياسي يضمهم جميعا، وبالتالي إمكانية أن تكون لهم الأغلبية في مجلس الشعب، منوها إلى أن الحملة لا تخرج عن كونها استطلاعا شعبيا، حسب قوله.

على صعيد متصل.. ذكر الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة أن عدد المشاركين فيما سمى بمليونية "العودة للميدان" لم يتجاوز 200 فرد على أقصى تقدير حتى الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم.

وقال إنهم ما زالوا في انتظار مسيرات أهمها في رأيهم القادمة من دوران شبرا ومسجد مصطفى محمود، والتي دعا لها عدد من الأحزاب والقوى السياسية والثورية.

وأشارت تغطية الموقع إلى أن ميدان التحرير شهد عودة الباعة الجائلين بكثافة وهو ما أدى إلى ازدحام مروري، بسبب انتشار هؤلاء الباعة حول الحديقة الوسطى بالميدان.