برهامي يرفض طلاق زوجة مصرية تسب السلفيين

نصح الدكتور ياسر برهامي، النائب الثاني لمجلس إدارة الدعوة السلفية المصرية، أحد السائلين على موقع "صوت السلف"، بعدم التعجل في طلاق زوجته التي تنكر المنهج السلفي وتسب برهامي ورفاقه، نقلاً عن بوابة "الوفد" الإلكترونية، الجمعة 17 مايو/أيار.

وكان أحد زوار الموقع قد وجه سؤالاً لبرهامي عن إمكانية استكمال رحلة حياته مع زوجته، وقال إنه ناصحها كثيراً، ولكنها تصر على ما هي عليه، على حد تعبيره.

وتابع الزوج: "طلب مني أحد المشايخ أن تجلس معها إحدى الأخوات لعلها ترجع عما هي عليه فرفضت، وهذا يجعل من الحياة معها أمراً صعباً، فالمشاكل بيننا لا تنتهي"، مضيفاً أنها تصف "مشايخ الدعوة بأنهم مبتدعة ضلال خوارج.. إلى غير ذلك من الأوصاف، والآن بعد مناصحتها ورفضها النصيحة هل أطلقها؟".

ومن ناحيته، أكد برهامي أن ما تنتهجه هذه الزوجة يعد بدعة منكرة تخالف منهج أهل السنة، ونصح السائل بأن يراجعها وألا يتعجل القرار، مؤكداً أن مسألة التطليق تحتاج إلى نظر حول إمكانية استمرار الحياة الزوجية ومصلحة الأسرة.