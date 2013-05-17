تأمين محيط الاتحادية ومكتب الإرشاد خوفاً من الاشتباكات

صرّح مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة أنه تم فرض طوق أمني في محيط قصر الاتحادية، ومكتب إرشاد جماعة الإخوان بالمقطم، تحسباً لأي هجوم، أو أعمال شغب من قبل المتظاهرين في مليونية "العودة للميدان".



ووفقاً لبوابة "الأهرام" أضاف المصدر، أن محيط قصر الاتحادية يشهد تعزيزات أمنية أمام البوابة 1 و 2 المطلتين على شارع الميرغني، فيما تم الدفع بـ10 سيارات أمن مركزي لتأمين بوابات 3 و4 و5 المطلة على شوارع الميرغني والأهرام وإبراهيم اللقاني.

وتابع المصدر قائلا 12 سيارة أمن مركزي، و3 مصفحات قد تمركزت في شارع قصر العيني، بالإضافة لمئات من جنود قوات الأمن لتأمين مقرات مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه لا توجد أي قوات بميدان التحرير.