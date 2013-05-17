تظاهرة إلكترونية للإفراج عن معتقلي "بلاك بلوك"

بعد قيام نيابة أمن الدولة في مصر بتمديد احتجاز 8 من عناصر "بلاك بلوك" 15 يوماً على ذمة التحقيق، نظم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تظاهرة إلكترونية للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين بتهمة الانتماء لمجموعة "بلاك بلوك"، ولأداء امتحاناتهم المدرسية والجامعية، ولاستنكار تجديد حبسهم للمرة الثالثة، ومنعهم من أداء امتحاناتهم.

ونشر النشطاء، بحسب ما أوردت "اليوم السابع"، أسماء المعتقلين، وهم إسلام محمد فولي، ويوسف علي، وعبدالرحمن محسن، ومحمد عادل، وعبدالرحمن عبدالودود، وعبدالرحمن سليم، وصلاح الدين علي إسماعيل.

فيما قام البعض الآخر بإرسال تلغرافات للنائب العام للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وجاء في نص التلغرافات: أنه يتم تعذيب المعتقلين ومنع الإضاءة عنهم والطعام إلا أثناء زيارة الأهل، واستفزازهم برمي الحجارة على أبواب العنابر من الخارج.