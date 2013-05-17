"تمرد" تشدد على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مصر

قال يحيى القزاز، القيادي في حركة كفاية وأحد مؤسسي حركة "تمرد"، إن الشعب سيقوم بمحاصرة قصر الاتحادية في 30 يونيو/حزيران إذا لم يستجب الرئيس مرسي لمطالب الشارع المصري لانتخابات رئاسية مبكرة.



وأكد القزاز، بحسب ما ذكرت صحيفة اليوم السابع" ، أن ميليشيات جماعة الإخوان هي التي تصنع العنف، مضيفاً "ولن ترهبنا"، لافتا إلى أن التيارات الوطنية هي التي تقوم بمظاهرات سلمية لتحرير الوطن من غاصبيه من الجماعات الطائفية - حسب قوله.

وأشار القيادي بحركة كفاية، إلى أن حملة تمرد أحدثت أصداء كبيرة تؤكد انتشارها في الشارع، مخاطباً المذيع على فضائية الجزيرة مباشر مصر قائلا: "إذا كنت تعتبرها صدى إعلامياً فقط، فثورة 25 يناير كان يقال عنها نفس الكلام.

إلى ذلك أكدت حملة تمرد، أن الاستمارة الإلكترونية للمصريين بالخارج الآن معطلة، ويقوم مجموعة من المتخصصين بإصلاحها.