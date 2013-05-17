حبس سلمى صباحي 4 أيام للمرة الثانية في بلاغات جديدة

أمر المستشار أيمن البابلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية مساء الخميس، بحبس سلمى حمدين صباحي ابنة المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في ضوء بلاغات جديدة قدمت ضدها تتهمها بالنصب وتوظيف الأموال.

وجاءت جملة المبالغ المالية المتهمة سلمى صباحي بالحصول عليها في البلاغات الجديدة المقدمة ضدها نحو 23 ألف دولار أميركي، وذلك بخلاف المبالغ المالية الواردة بالبلاغات الأولى التي اتهمت بالحصول عليها وتقدر بنحو 200 ألف دولار أمريكي، وقرابة 100 ألف جنيه مصري.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية قد أمر، صباح الخميس، بإخلاء سبيل سلمى حمدين صباحي بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه وإلا تحبس احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في البلاغات الأولى بقضية اتهامها بالنصب وتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام القانون.

وباشرت النيابة تحقيقات مع سلمى صباحي في أعقاب صدور قرار إخلاء سبيلها، في ضوء بلاغات جديدة قدمها مواطنون حملت اتهاما لها بالاحتيال والنصب عليهم من خلال الحصول على مبالغ مالية متفاوتة منهم بغية توظيفها واستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون وعدم رد تلك الأموال إليهم، حيث بلغت قيمة تلك الأموال نحو 23 ألف دولار أميركي، وانتهت النيابة في جلسة التحقيق مساء الخميس إلى إصدار قرار ثان بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات.