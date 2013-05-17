خطيب التحرير ينتقد موافقة مرسي على تجديد ترخيص الخمور

شنّ الشيخ محمد عبدالله نصر، منسق جبهة "أزهريون مع الدولة المدنية"، خلال خطبة الجمعة من أعلى منصة ميدان التحرير، هجوماً حاداً على جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى، وتساءل: كيف للرئيس المؤمن أن يُجدد ترخيص الخمور في مصر 3 سنوات في الوقت الذى يحبس فيه نشطاء الثورة؟



واتهم نصر جماعة الإخوان المسلمين، بتلقي الدعم من أميركا وإسرائيل لتمزيق الوطن العربي، لافتاً إلى أن تقسيم السودان والعنف الذى يجرى الآن في الصومال من صناعة تيار الإسلام السياسي، مشيراً إلى أن الإخوان تنظيم ماسوني صهيوني، مؤكدا أن شعار الإسلام هو الحل يتم توظيفه لأغراضهم الخاصة، بحسب صحيفة اليوم السابع.

وتابع نصر في وصلة من الهجوم على النظام الحالي قائلاً، "الإخوان هم من دبروا موقعة الجمل"، لافتاً إلى أن النائب العام لم يطعن على قرار براءة متهمي الجمل.

وأضاف "نصر" عودتنا للميدان مرة أخرى دليل على أن الثورة مستمرة للتخلص من النظام الفاشي، على حد وصفه، وألمح خطيب الميدان إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعمل لحساب الثورة المضادة، وتحاول إخماد ثورة الشعب المصري ضدهم باستخدام الدين في السيطرة على عقول البسطاء، قائلاً، "من يُريد أن يقدم لنا دينا جديدا على هواه وبأغراض سياسية، فإن الشعب المصري قادر على لفظه، لأن الغرب يقول عن المصريين "الدين اختراع مصري".

وطالب نصر جموع المصريين بضرورة التوقيع على استمارات تمرد لسحب الثقة من الرئيس مرسي قائلاً، أعضاء تمرد جمعوا 5 ملايين توقيع في وقت قياسي، وهذا ما زلزل قيادات جماعة الإخوان المسلمين. متابعا، "المجد كل المجد للمتمردين، لأن الله قال عنهم "ولا تركنوا للذين ظلموا".

وانتقل نصر بحديثه عن فلسطين قائلاً، "أين صفوت حجازي صاحب مقولة على القدس رايحين شهداء بالملايين"، ووجه نصر رسالة للسوريين قال فيها، "يا أهل سوريا لن تفلح المساعي والأيادي الخارجية في تمزيقكم ونطالب جيشكم بالثبات ومواجهة المخططات الأميركية لدعم المتمردين الذين يريدون هدم دولتكم".