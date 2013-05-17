المئات يحتشدون بالتحرير للمطالبة بإسقاط الرئيس مرسي

يتظاهر مئات المصريين بميدان التحرير، الجمعة 17 مايو/أيار، للمطالبة بانتخابات رئاسة مبكرة بالإضافة والإفراج عن كافة المعتقلين، وإنشاء دستور جديد للبلاد، واسترداد حق الشهداء، وحمل المشاركون في التظاهرات صور الشهداء والمعتقلين، ولافتات منددة بحكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي.



ورددوا هتافات منها "الشعب يريد إسقاط النظام، يسقط يسقط حكم المرشد أنا مش كافر أنا مش ملحد، يسقط يسقط مرسي مبارك، ثوار أحرار هنكمل المشوار".

كما انتشرت صور الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ولافتات كبيرة تطالب بعودة الجيش إلى الشارع المصري للتخلص من حكم الإخوان.

وفي الوقت ذاته، انطلق المئات من المتظاهرين بمسيرة من أمام مسجد مصطفى محمود متوجهة إلى ميدان التحرير، والتي توقفت في شارع أحمد عبدالعزيز، حيث قام أمين شرطة بالتوقيع على استمارة حملة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، الأمر الذي أثار فرحة المشاركين بالمسيرة.

وردد المتظاهرون هتافات "الشعب والشرطة إيد واحدة"، و"مرسي يا استبن هنرجعك السجن"، و"قالوا حرية قالوا عدالة الإخوان هما الزبالة"، كما هتفوا للأهالي الذين يتابعون المسيرة "يا أهالينا انضموا لينا".

ورفعت المسيرة لافتة كبيرة مكتوباً عليها: "دستور يوحد كل المصريين وانتخابات رئاسية مبكرة"، و"علي وعلي وعلي الصوت مش هنسيبها للإخوان"، و"قالوا عشرة وقالوا مية يجوا يشوفوا المليونية". كما قام أعضاء حملة "تمرد" بجمع التوقيعات من المتظاهرين والمارة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.

تجاوب جماهيري

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد دراج عضو مؤسس في الجمعية الوطنية للتغيير وجبهة الإنقاذ، لـ"العربية.نت"، خلال مشاركته في فعاليات جمعة "التصحيح"، أن تجاوب الجماهير اليوم جيدة، ويمكن اعتباره تمهيدا وبداية للثورة الكبرى يوم 30 يونيو/حزيران القادم لإسقاط النظام الحالي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة .

وأشار دراج إلى أنه لاحظ في مظاهرات اليوم تجاوب الجماهير مع حملة "تمرد" لسحب الثقة من مرسي، حيث نشط شباب الحملة في مظاهرات اليوم نشاطا غير عادي بعد تجاوب الجماهير معهم وتوقيعاتهم على استمارة سحب الثقة.



وبدوره، قال ماهر عباس، الباحث في مركز"الجمهورية" ، للدراسات الاستراتيجية والسياسية "، إن مظاهرات اليوم ساهم فيها جماعة الإخوان والرئيس مرسي بشكل كبير، فلو تمت الاستجابة لما يطلبه الشارع المصري وشعر الجميع أن مرسي رئيسا لكل المصريين لما خرجت هذه الجماهير".

وأكد ماهرعباس لـ"العربية.نت" أنه يتوقع أن تكون المشاركة والحشد الجماهيري اليوم متوسطا ولكني أرى أن يوم 30 يونيو/حزيران القادم سيكون حشدا هائلا ، حيث يكون في هذا اليوم قد مر عام على حكم الرئيس مرسي وسيدرك الناس أن شيئا من أهداف ثورتهم لم يتحقق.

لجان شعبية

وفي الإطار عينه، نظم العشرات من المتظاهرين لجانا شعبية أغلقت مداخل ميدان التحرير، حيث يقوم المتظاهرون بتفتيش من يرغب في دخول الميدان للتأكد من عدم حمله أي أسلحة.

وسيطرت اللجان الشعبية على مداخل قصر النيل وقصر العيني وطلعت حرب والمتحف المصري، فيما وقف عدد من أفراد اللجان الشعبية أمام الجدار الخرساني المقام بشارع قصر العيني لمنع أي محاولة لرشق قوات الأمن بالحجارة أو الاشتباك معهم.

تأتي هذه التحركات بعد أن دعت مجموعة من الأحزاب والقوى الثورية في مصر جموع الشعب المصري للمشاركة، الجمعة، في فعاليات "ثورة التصحيح"، والتي أسماها البعض أيضاً "مليونية العودة للميدان وخلع الإخوان".

ويسعى منظمو هذه الفعاليات إلى التخلص من نظام جماعة الإخوان المسلمين، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فبعد الحملة الشعبية "تمرد" التي تقودها حركة "كفاية" لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، تستعد القوى الثورية والسياسية للمشاركة في جمعة "العودة للميدان" أو "ثورة التصحيح"، كما أسماها البعض، في إشارة لها مدلولاتها تجاه استعادة زخم الثورة والمعارضة ضد السلطة.

وفي غضون ذلك، وزع أعضاء من حركة تمرد منشورا داخل ميدان التحرير في إطار حملتهم لجمع توقيعات استمارات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية.

وطالب البيان الذي ضم أربع نقاط رئيسية نقل سلطة رئاسة الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا في تكوينها السابق على الدستور الجديد المطعون فيه.

كما طالب أيضا بوضع دستور يعبر عن كافة طوائف المجتمع المصري وعمل انتخابات رئاسية مبكرة، فضلا عن المطالبة بما وصفوه بوقف أخونة الدولة.

وفي السياق نفسه شهدت مدينة الإسكندرية الساحلية مشاركة المئات في مسيرة لحملة تمرد انطلقت من أمام مسجد القائد إبراهيم باتجاه محطة الرمل.

انقسم المتظاهرون المشاركون في مظاهرات مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية اليوم، والتي انطلقت عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بإسقاط نظام مرسى وجماعته، حيث انفصل مجموعة من المتظاهرين نظموا مسيرة إلى قصر رأس التين بمنطقة الأنفوشى للمشاركة في المليونية التي دعا إليها الإعلامي توفيق عكاشة لدعم جهاز المخابرات المصري والجيش.

من جانبها، نظمت حركة تغيير، برئاسة إيهاب القسطاوي، مسيرة إلى منطقة سيدى جابر، حيث المقر الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، وأعلن أحمد عوض، المتحدث الإعلامي باسم حركة "قادم"، التظاهر داخل ساحة القائد إبراهيم دون المشاركة في المليونية التي دعا إليها توفيق عكاشة بمنطقة بحري.