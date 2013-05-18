إحالة محامي الإخوان للجنايات بتهمة إهانة الدستورية

أحال المستشار تامر العربي، رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، المحامي حسن صالح أحد قيادات الإخوان إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة المحكمة الدستورية العليا والتزوير في محرر إلكتروني واستعماله.

وكانت نيابة جنوب القاهرة أحالت نصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة المحكمة الدستورية العليا، حيث كشفت وقائع الجلسات عن وجود متهم ثالث. فقامت النيابة بإجراء تحقيقات استكمالية، وتم تشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص البريد الإلكتروني، لتتبين هوية المتهم الثالث وهو محامي من أحد قيادات الإخوان المسلمين، قام بالتلاعب في التوقيت بعد أن وصل إليه حكم المحكمة.

ووجهت له النيابة تهمة التلاعب في محررات إلكترونية واستعمالها بدون وجه حق والتحريض على إهانة المحكمة الدستورية العليا.