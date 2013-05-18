حتي لا ننسي دورالحركات الاحتجاجية

يتصور الكثيرون أن ثورة‏25‏ يناير كانت لحظة عابرة في تاريخ مصر‏,‏ نجح أعداء الثورة في اقتناصها واجهاض الثورة‏,‏ وأن مصر تحتاج سنوات عديدة لتجميع القوي القادرة علي تفجير ثورة جديدة‏.‏



وقد فاتهم أن ثورة يناير كانت ثمرة لحركات احتجاجيه شاركت فيها العديد من القوي واكتسبت من خلالها خبرات هامة, ولاتزال هذه الحركات الاحتجاجية عفية حتي الآن وقادرة علي مواصلة الضغط الي أن تحقق أهدافها. ولاتقتصر هذه الحركات علي مطالب اقتصادية أو اجتماعية فقط بل يمتد نضالها الي آفاق سياسية تشمل قضايا الديمقراطية والاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية. وفي هذه الحركات ضمان استمرار الثورة رغم ماتعانيه حاليا من صعاب وفيما يلي نعرض كيف كانت الحركات الاحتجاجية الباب الذهبي للثورة.



تطورت حركة الاحتجاج السياسي في مصر بميلاد حركة كفاية وتنظيمها أول مظاهرة متحركة في ميدان التحرير يوم12 ديسمبر2004 تحت شعار لا للتمديد لا للتوريث, وتطورت مظاهرات كفاية بعد ذلك والتي تواصلت طوال السنوات من2004 إلي2010, والتي ابتكرت أساليب جديدة مثل استخدام الطبول والنعوش والشموع ضد تجاوزات رجال الأمن في قمع المظاهرات خاصة يوم25 مايو2005 أمام نقابة الصحفيين ونادي القضاة يوم الاستفتاء علي تعديل المادة76 من الدستور, ويوم30 يوليو بميدان التحرير, وبلغت المظاهرات الاحتجاجية ذروتها بمشاركة عشرة آلاف متظاهر في مظاهرات متحركة جرت بقلب القاهرة يوم انتخاب رئيس الجمهورية في7 سبتمبر2005 وبعدها يوم10 سبتمبر عقب إعلان النتيجة, انتقلت المظاهرات خلال هذه الفترة إلي الأحياء الشعبية مثل إمبابة وشبرا وأمام مسجد السيدة زينب وأمام كنيسة العذراء بالزيتون, وامتدت المظاهرات إلي معظم المحافظات ووصلت إلي حد التنسيق بين المتظاهرين في15 محافظة في يوم واحد وتوقيت واحد.



وقد شهد شهر مايو2005 تضامنا شعبيا واسع النطاق مع القضاة الذين احتجوا علي تزوير الانتخابات وطالبوا بضمانات نزاهة الانتخابات كشرط لإشرافهم عليها, كما طالبوا باستكمال استقلال السلطة القضائية ضمانا لتحقيق العدالة للمواطنين, وتطورت أزمة القضاة إلي حد إحالة القاضيين هشام البسطويسي ومحمود مكي إلي مجلس تأديب ومظاهرة القضاه بالأوشحة من النادي إلي دار القضاء العالي وسط تجمعات شعبية حاشدة تحولت إلي مظاهرات متحركة وسط البلد تمت خلالها صدامات عنيفة مع قوات الأمن المركزي مدججة بأحدث الأسلحة وسقط خلالها العديد من المتظاهرين, وتم الاعتداء علي بعض القضاة واعتقال مئات المتظاهرين.



ورغم هبوط موجة الاحتجاجات خلال عام2006 فإنها لم تنقطع تماما, حيث نظمت مظاهرات في مارس2007, وبدأت تتشكل علي شبكة المعلومات الدولية مجموعات من الشباب تتابع الشأن العام وتتواصل مع بعضها, وقامت إحداها بالدعوة إلي إضراب عام في مدينة المحلة الكبري يوم6 أبريل2008 في ذكري إضرابات عمال الغزل والنسيج, وقد تحول الإضراب إلي انتفاضة شعبية شارك فيها جميع سكان المحلة الكبري وعمالها, واستمرت ثلاثة أيام بدت خلالها موحية بقدرة المصريين علي العصيان والخروج من نفق الموت الممتد بطول وعرض الثلاثين سنة الأخيرة. ملأ المواطنون شوارع المدينة تحت ضغط الفقر والقهر, وداسوا صور الديكتاتور مبارك بالأحذية وسقط عشرات الشهداء ومئات الجرحي, والتفت حولها جماعات سياسية وشعبية متعددة في كل أنحاء القطر فيما يشبه الإضراب العام. ومن رحم هذه الانتفاضة ولدت جماعة شباب6 أبريل التي أخذت اسمها من اليوم الذي دعت إلي الانتفاضة فيه.



وفي الذكري الأولي لانتفاضة6 أبريل صدر بيان مشترك بين حركة كفاية وجماعة شباب6 أبريل والطلاب في21 مارس2009 يدعو إلي يوم للغضب العام, حيث نظمت وقفات احتجاجية في القاهرة والمحلة الكبري وعواصم المحافظات وفي الجامعات, وأجهضت محاولات أخري في عديد من المدن, وجري الاعتداء علي المشاركين في الوقفات الاحتجاجية في أكثر من موقع.



وفي4 مايو2009 يوم ميلاد الرئيس مبارك وقعت مواجهات عامة, بمناسبة صدور الحكم بوقف طرد سكان جزيرة القرصاية واعتدي الأمن بقسوة علي المتظاهرين.



هكذا ومن خلال مشاركة الشباب في هذه الاحتجاجات وما شهدته من وقفات ومظاهرات اكتسبوا خبرتهم النضالية في التحرك الجماعي والتنسيق في المواقف, وكيفية مواجهة قوات الأمن وتوقي ضرباتها, واكتشف الشباب مدي استعداد المواطنين العاديين للتحرك من أجل تغيير أوضاعهم بل وإسقاط النظام, كما تأكد للشباب أنه لا سبيل إلي الإضراب العام إلا بعد تنظيم شبكة الإضراب العام, ولعل هذا هو ما انهمكوا فيه خلال عامي2010,2009 للتحضير لتحركهم الذي فجر الثورة في يناير2011.



نجح الشباب خلال هذه الفترة في إقامة جماعتهم الشبابية الخاصة بهم: شباب6 أبريل, شباب من أجل العدالة والحرية, كلنا خالد سعيد, حملة طرق الأبواب, الحملة الشعبية لمساندة البرادعي, وغيرها.



فضلا عن الحوار عبر الشبكة الدولية للمعلومات فإن هذه الجماعات انتقلت من العالم الافتراضي إلي العالم الواقعي, والتقت معا في إطار الجمعية الوطنية للتغيير, حيث تطورت العلاقات بين الشباب عبر الحوار علي الشبكة, وفي الواقع من أجل بناء شبكة الإضراب العام التي لا يمكن بدونها تحريك الجماهير في كل أنحاء مصر.



تطورت خبرة الشباب في التصدي لقوات الأمن ومواجهتها, وكما وصف بعض قادة الشباب أنهم درسوا كيفية إنهاك قوات الأمن بالكر والفر, وأنهم كانوا علي معرفة بوزن المعدات التي يحملها الجندي, وإلي أي مدي يستطيع الصمود بدنيا ونفسيا في المواجهة والكر والفر, وكيف يمكن اختراق الحصار المفروض علي الميدان في أوقات تغيير الوردية, حيث يوجد فارق زمني يسمح لبعضهم بالدخول إلي الميدان, ولم تكن صدفة بعد ذلك أن ينهار جهاز الأمن.



وهكذا من خلال خبرة متراكمة في أنشطة الاحتجاج السياسي علي امتداد عشر سنوات, ومن خلال دراسة أهم الظواهر في مواجهة قوات الأمن نجحوا في تفجير أوسع حركة ثورية شهدتها البشرية في تاريخها, وقدمت ثورة25 يناير الشعبية استنادا إلي خبرة هؤلاء الشباب نموذجا لقدرة الجماهير علي قهر أعتي أجهزة الأمن بوسائل سلمية.



*نقلاً عن "الأهرام" المصرية.