حزب سلفي يستقبل أهالي الجنود المختطفين في سيناء

كثف حزب الأصالة "السلفي"، من جهوده لمساعدة أهالي الجنود المختطفين بسيناء. وقامت أمانة الحزب في سيناء، اليوم السبت، باستقبال أهالي الجنود المختطفين، وتوفير سبل الإقامة لهم بسيناء، بالتعاون مع أهالي سيناء، وعلى رأسهم الشيخ أشرف أبو شتيا، أخو حمادة أبو شتيا المسجون بطرة، بحسب ما أفادت "اليوم السابع".

وأوضح الحزب، في بيان مقتضب له، أنه في إطار متابعة حزب الأصالة لحادث اختطاف الجنود المصريين بسيناء، قامت الأمانة بمساعدة الإخوة الفلسطينيين بتسهيل العبور لهم من خلال منفذ رفح البري، نظراً لوجود إضراب جزئي بالمنفذ.

يذكر أن معبر رفح مغلق لليوم الثاني على التوالي من قبل زملاء الجنود المختطفين.