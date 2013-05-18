ًسد النهضة بإثيوبيا يكلف مصر 50 مليار جنيه سنويا

أكد الدكتور "ضياء الدين القوصي"، خبير المياه، أن مصر ستتكلف سنوياً 50 مليار جنيه، لتحلية مياه البحر وتعويض النقص الذى سيسببه سد النهضة بإثيوبيا، في حصة مصر من مياه النيل، فمتر المياه الواحد تتم تحليته بـ 5 جنيهات مما يعني أن مصر ستتحمل 50 مليار جنيه "12% من ميزانية مصر" لتغطية الاحتياجات المائية للبلاد.

وقال القوصي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن مصر لها حقوق تاريخية في مياه النيل تؤكدها الأعراف والقوانين الدولية فلماذا تنتظر مصر حتى الآن.

وطالب القوصي الحكومة بنسيان مشروع استقطاب الفواقد من جنوب السودان "قناة جونجلي"، وذلك لأن وزير مياه جنوب السودان أعلن في مؤتمر اللجنة الدولية للري والصرف الذي انعقد في مدينة "مونبلييه" الفرنسية سبتمبر الماضي أن مشروع قناة جونجلي قد مات.

ودعا ضياء الدين بمحاسبة وزراء الري السابقين بداية من الدكتور "محمود أبو زيد" مروراً بالدكتور "محمد نصر الدين علام" والدكتور "حسين العطفي" والدكتور "هشام قنديل" حتى الدكتور "محمد بهاء الدين" الوزير الحالي، متهماً إياهم بأنهم تسببوا في وقوع الأزمة بسياستهم الخاطئة في إدارة شؤون المياه، والتي كانت السبب فيما وصلت إليه أزمة المياه الآن.

هذا.. ويؤكد القائمون على ملف المياه أن القيادة السياسية في مصر تنتظر تقرير اللجنة الثلاثية المكلفة بتقييم السد، ومدى تأثيره على حصة مصر والسودان من مياه النيل جراء بناء هذا السد، والذي سيصدر نهاية الشهر الحالي، في الوقت الذي يعلمون فيه تماماً أن قرارات هذه اللجنة غير ملزم.