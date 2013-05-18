وفاة شخص وإصابة العشرات في اشتباكات طائفية بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب عشرات آخرون خلال اشتباكات وقعت بين مسلمين ومسيحيين في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أمام كنيسة في مدينة الإسكندرية ثاني أكبر مدن مصر.

وبحسب صحيفة الأهرام، فإن شجارا بين شابين؛ أحدهما مسيحي والآخر مسلم تحول إلى صراع عائلي أثار اشتباكات في منطقة بغرب الإسكندرية، وتراشق الجانبان بقنابل بنزين قبل أن تتدخل قوات الأمن وتطوق المنطقة الواقعة حول الكنيسة.

وقال مصدر أمني لرويترز إن الشرطة ألقت القبض على ثمانية أشخاص بعد اشتباكات استمرت نحو ساعتين.

وقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وأصيب أكثر من 80 آخرين في اشتباكات وقعت الشهر الماضي بين مسيحين ومسلمين في الكاتدرائية الأرثوذكسية في القاهرة، بعد قداس جنازة أربعة مسيحيين قتلوا في أعمال عنف طائفية مع مسلمين.



وسادت حالة من الهدوء الحذر بشارع الجيش في منطقة "الدخيلة" غرب محافظة الإسكندرية المصرية، مساء الجمعة، بعد تدخل قوات الأمن المركزي لفض الاشتباكات التي وقعت بالخرطوش والمولوتوف، بين أسرتين مسلمة ومسيحية، بسبب معاكسة شاب قبطي لفتاة مسلمة.

وانتقل إلى موقع الأحداث اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، واللواء ناصر العبد، مدير المباحث، وقيادات المديرية و4 تشكيلات أمن مركزي للسيطرة على الموقف.