إغلاق معبر رفح لليوم الثالث على التوالي

تواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح الحدودي لليوم الثالث على التوالي، في وقت اتخذت فيه الحكومة المُقالة بغزة إجراءات أمنية مكثفة على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر خشية حدوث تداعيات أمنية.

أتى ذلك على خلفية اختطاف الجنود المصريين صباح الخميس الماضي برفح، وفشلت مساعي قيادات أمنية مصرية لفتح معبر رفح، إلا أن عناصر الشرطة المحتجين يصرّون على ضرورة إطلاق سراح زملائهم أولاً.

وهناك غموض حول السبل التي يعتمدها الجيش والرئاسة المصرية حول كيفية التعاطي بعد ورود أنباء عن أن القوات المسلحة ستشن عمليات عسكرية مسلحة واسعة النطاق لتحرير الجنود. وأمس السبت صرّحت الرئاسة المصرية بأن كل البدائل متاحة للتعامل مع أزمة الجنود بما فيها الحل الأمني.