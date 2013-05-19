ارتباك بمطار القاهرة.. واقتحام ركاب غاضبين لمكاتب الأمن

ازدادت حالة الفوضى في صالات مطار القاهرة مساء السبت بسبب إصابة المئات من الركاب بحالات ضيق لطول فترة انتظار حقائبهم بسبب إضراب عمال الحقائب، واقتحم عدد من الركاب- وسط حالة من الهرج- مكاتب الأمن في المبنى رقم 3ب، بحسب ما ذكر التلفزيون المصري.

وسارع وزير الطيران بالخروج من الصالة بسبب هذه الحالة، وبدأ في إجراء مفاوضات مع العمال المضربين حيث كان قد وصل قبل ذلك بقليل مع عدد من قيادات مطار القاهرة وواصل مفاوضاته مع عمال الشحن والتفريغ والاستماع لمطالبهم بعد إعلانهم الإضراب عن العمل نظرا لوفاة زميل لهم.

وزادت حالة الارتباك والفوضى، وتأخر إنزال حقائب الركاب وتأخر إقلاع حوالي 50 رحلة طيران تابعة لمصر للطيران، بينما تواصل تحويل باقي الرحلات إلى مبنى الركاب رقم 1".

وكان العمال قد بدأوا إضرابا عن العمل في السابعة مساء السبت بتوقيت القاهرة احتجاجا على مصرع عامل زميلهم بعد ارتطام جرار حمل حقائب به وعدم وجود ضمانات للحماية المدنية ومواجهة الحوادث.