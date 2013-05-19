جهادي سلفي: هناك تعنت أمني ضد الجهاديين في سيناء

أكد الشيخ مرجان سالم، القيادي في الجماعة السلفية الجهادية بمصر وجود "تعنت أمني ضد السلفيين الجهاديين في سيناء"، مضيفاً أن أهالي سيناء ظلموا كثيراً.

وكشف خلال حديثه مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية الحدث" مساء أمس السبت، وجود أكثر من 17 معتقلاً سياسياً إسلامياً من سيناء، ألقي القبض عليهم خلال عهد مبارك ولم يفرج عنهم حتى الآن، رغم صدور قرار من المحكمة بالإفراج عن 5 منهم، حسب تأكيده.

واعتبر سالم أن "النظام الذي كان يحكم مصر قبل الثورة ما زال موجودا كما هو"، متهماً وزير الداخلية بـ"تلفيق الاتهامات" ضد السلفيين الجهاديين. ومشددا على أن "الحل في سيناء يجب ألا يكون عسكريا، بل يكون بتنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن 5 من المعتقلين من سيناء".

وفي سياق متصل، أكد سالم أن "تنظيم القاعدة غير موجود في مصر، ومن هم في سيناء لا ينتمون إلى تنظيم القاعدة". وتابع قائلاً: "لا أعرف ماهية مختطفي 6 جنود بسيناء.. مفتاح سيناء هم المجاهدون".

تعدد الأنفاق والأمن القومي المصري

ومن جانبه، أوضح اللواء زكريا حسين، مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، أن الفراغ الأمني في سيناء هو الذي مكّن المختطفين من تنفيذ مخططاتهم، مشيراً إلى وجود قصور شديد في الأمن القومي المصري.

وشرح أن السماح، طيلة 25 عاماً، بتعدد الأنفاق أدى إلى هذا القصور، حيث أصبحت حدود مصر مستباحة بأكثر من ألف نفق، حسب تعبيره.

واعتبر حسين أن أسلوب لي ذراع السلطة من خلال الاختطاف غير مقبول تماماً. وتابع قائلاً: "ما حدث لطمة كبيرة للقوات المسلحة، وهو عمل إرهابي واضح، ولابد من الحفاظ على كيان هام بالدولة، وهو القوات المسلحة".

تفاصيل عملية الاختطاف

وفي سياق متصل، كشف وليد عبد البديع، شقيق أحد الجنود المختطفين في سيناء، أن شقيقه وزملاءه تم اختطافهم أثناء عودتهم من إجازتهم.

وأضاف عبد البديع أن الجنود المختطفين كانوا يستقلون سيارة أجرة على طريق العريش - رفح للعودة إلى معسكرهم، وخلال مرورهم في منطقة الريسة استوقفهم قرابة الـ30 مسلحاً وأجبروهم على النزول من سيارتهم.

وختم مؤكداً أن "المسؤولين حريصون على حماس ومعبر رفح لا على الجنود المختطفين"، على حد تعبيره.