محامي سلمى صباحي: النظام يلاحق حمدين من خلال ابنته

أكد المحامي محمد منيب، القيادي في جبهة الإنقاذ بمصر ووكيل سلمى صباحي أن اتهام موكلته بالنصب وحبسها جاء انتقاماً من والدها المرشح الرئاسي السابق للرئاسة حمدين صباحي.

وشدد منيب، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث" مساء أمس السبت، على أن سلمى صباحي هي ضحية ومجني عليها مثلها مثل عدد كبير ممن تم النصب عليهم بالتسويق الإلكتروني، حسب تعبيره.

وكشف أن رئيس النيابة قال "إن سلمى ضحية مثلها مثل باقي المصريين.. لكن الأمر ليس في يده". وأضاف منيب أنه أدرك وقتها بأن القضية "لعبة سياسية للنيل من حمدين صباحي لكن من خلال ابنته".

وأوضح منيب أن سلمى صباحي ليست فوق القانون، مضيفاً أن "الأمر متروك للقضاء المصري العادل". ووصف البلاغات المقدمة ضد موكلته بـ"المضللة"، مشيراً إلى وجود "تعنت واضح" من قبل النيابة في هذه القضية اتضح من خلال حبس سلمى صباحي أكثر من مرة.