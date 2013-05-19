وصول تعزيزات عسكرية إلى العريش لتحرير الجنود المختطفين

أفادت مراسلة "العربية" في القاهرة بوصول تعزيزات عسكرية إلى مدينة العريش، لإنقاذ الجنود المختطفين منذ أيام، وتمركزت داخل الكتيبة 101 بالمدينة.

وأصدر مدير أمن شمال سيناء تعليماته لضباط وأفراد كمائن الشرطة بمحافظة شمال سيناء بعدم مغادرة أماكن خدماتهم وعدم مغادرة الكمائن لأي ظرف كان وإلا تعرضوا للعقاب، وطالبهم بتشديد الإجراءات الأمنية داخل وخارج مداخل المدينة.

ومن جانبه، أكد مصدر أمني أنه في انتظار وصول فرق أمنية وصاعقة وعمليات خاصة في طريقها إلى مدينة العريش، كما تم تجهيز أماكن لإسكان الضباط في انتظار بروز معطيات أمنية جديدة.

وفي سياق متصل، نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية صحة ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية حول قيام السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية بطرح فكرة الاستجابة لمطالب خاطفي الجنود بشمال سيناء والإفراج عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة. وأكد أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.

وأكد المصدر الأمني التزام وزارة الداخلية الكامل بالقانون وأحكامه، وأن الواقعة تمثل عملاً إجرامياً يتم التعامل معه وفقاً للقانون.

وأوضح المصدر أن أجهزة وزارة الداخلية تبذل قصارى جهودها بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتحديد الخاطفين وضبطهم، وحرصها الكامل على سلامة المختطفين وتحريرهم.