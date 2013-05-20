أبوسعدة: المجلس القومي لحقوق الإنسان يخدم الحزب الحاكم

اتهم حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المجلس القومي لحقوق الإنسان بخدمة مصالح الحزب الحاكم.

واعتبر خلال حواره في برنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية الحدث"، أنه لا يجوز تحويل عمل المجلس لخدمة الحكم.

وشدد على وجود استهداف للجيش المصري في الوقت الحالي، مشيراً إلى وجود علاقة بين زيارة محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأسامة رشدي القيادي بالجماعة الإسلامية لسجن العقرب بطرة الخميس الماضي، وحادث اختطاف الجنود في سيناء.

وعلق رشدي، على هذا الموضوع، خلال حواره مع برنامج "الحدث المصري" أيضاً، مؤكداً أن زيارته بصحبة البلتاجي لسجن العقرب لا علاقة لها بحادث اختطاف الجنود بسيناء.

وأوضح أن سبب الزيارة هو تعرض مساجين سجن العقرب لانتهاكات، حسب تعبيره. وأشار إلى امتلاكه تقارير عن حالة المساجين بالسجون الجنائية المصرية.

كما اعتبر أن "البعض يحاول تصفية الحسابات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان". ووجه رشدي حديثه لأبوسعدة قائلاً: "أنت منغمس بالسياسة وتأتي لتحارب تقارير المجلس من دون وجه حق لمجرد الهجوم والنقد"، مما استدعى رد أبوسعدة الذي شدد على أن "المجلس يفتقد للحيادية، فهو منحاز لفصيل مسؤول عن مختطفي" الجنود المصريين في سيناء.