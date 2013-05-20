المفتي يطالب الدولة بالحسم في قضية الجنود المختطفين

استنكرت دار الإفتاء المصرية بشدة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات تُظهر التعامل غير الإنساني الذي تعرّض له جنودنا الذين تم اختطافهم في سيناء، وطالب المفتي الخاطفين بضرورة الإفراج الفوري غير المشروط عن الجنود، مهيباً بهم أن يتقوا الله.



وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في بيان له، الاثنين، أن تسريب هذه اللقطات أدى إلى إيذاء مشاعر المصريين جميعاً على اختلاف انتماءاتهم، مشدداً على أن الإسلام لا يقرّ مثل هذه الطريقة في التعامل مع أسرى الحروب أنفسهم، فكيف بأبناء الوطن الذين تم اختطافهم أثناء أداء أعظم واجباتهم وهو حراسة الوطن.

وأوضح مفتى الجمهورية أن هذا العمل الإجرامي يعتبر تهديداً لهيبة الدولة المصرية، وينبغي التعامل معه بكل حسم تقدره أجهزة الدولة المعنية في ظل ما يتوافر لها من معطيات.



وفى نهاية البيان طالب المفتي بضرورة تفعيل منظومة علاج متكاملة لقضايا سيناء على كل مستوياتها، مؤكداً أن هذه هي الطريقة المُثلى للقضاء على أي أفكار هدّامة أو خطط للبلبلة داخل هذا الجزء العزيز من الوطن.