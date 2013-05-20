عمرو موسى: الفقر هو عدوّنا الأول في مصر

قال السيد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، إن "عدونا الأول هو الفقر الذي زادت نسبته في مصر لتصل إلى 50%"، مؤكداً أن مصر بحاجة إلى مشروع إصلاح متكامل وليس فقط مجموعة من المشروعات المنفردة، معقباً على مشروع قانون تنمية قناة السويس، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أنه قدم مشروعاً اقتصادياً واجتماعياً لتنمية منطقة قناة السويس خلال الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أهمية هذا الجزء من البلاد وإمكانيات إتاحته للفرص والتنمية الاقتصادية، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار ضرورة انضباط دراسة الجدوى لهذا المشروع والتروّي والتمهل في إقامة المشروع.

جاء ذلك في كلمته مساء أمس الأحد بالمؤتمر الجماهيري الذي عقده حزب المؤتمر بإحدي قاعات المناسبات بالإسكندرية بحضور عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، ومنها: الوفد، والوطن، والأحرار، والتجمع، الحرية، ومصر الثورة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي القبائل العربية.

ورفض موسى أن يدير مصر فصيل سياسي وحيد ما يؤدي إلى التراجع، خاصة مع ما وصفه بـ"تحدي السلطة القضائية"، وما يحدثه من تضارب بين السلطات، مشدداً على أن العديد من الدول مرّت بأزمات وثورات دفعتها إلى التقدم.

وحذر موسى من أن الأحداث التي تمر بها البلاد حالياً من حالة "تخبّط" لم تمر عليها في تاريخها المعاصر أو منذ إنشائها، مخاطباً الإدارات المحلية بالمحافظات الحفاظ على موارد البلاد وتنميتها في ظل حالة التردي والسوء الذي بلغته بعض المحافظات.