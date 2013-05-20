في انتظار بيان من الرئيس مرسي

انتظر من الرئيس محمد مرسي ـ ومعي كل المصريين ـ أن ينهي هذا اللغط ويصدر بيانا يعلن من خلاله بكل الشفافية قصة اعتقاله ابان أحداث ثورة يناير‏,‏ وما تلاها من تفاصيل عملية الهروب المنظم الذي جري بعد يوم واحد من واقعة الاعتقال‏..‏ القضية تمس الرئيس شخصيا ولابد أن يتصدي لها بشخصه‏.‏

ليس عيبا يؤخذ علي الرئيس مرسي أنه اعتقل وفقا لقانون الطوارئ باعتباره أحد القيادات الكبيرة لجماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة في تلك الأيام, ومعه7 من أعضاء مكتب الارشاد و34 من أعضاء الجماعة حسبما قال الرئيس مرسي نفسه لقناة الجزيرة فور هروبه من السجن.. وليس عيبا أن يهرب المعتقل محمد مرسي عندما تتاح له فرصة الهروب, لا سيما أن الفوضي الشاملة كانت هي السائدة في هذه الأيام.. وليس من حقنا ولا من حق كائن من كان أن يطلب من معتقل سياسي تم اعتقاله بدون أسباب معلنة, أن يرفض الخروج من السجن بينما الفرصة متاحة أمامه, وبينما خرج أو هرب كل المعتقلين السياسيين والجنائيين.



وحسنا أن سارع وزير الداخلية بالاقرار بواقعتي الاعتقال والهروب بعدما أن سبق وأوحي من خلال تصريحاته التليفزيونية بانكار الواقعتين معا..!



ونعلم أن الاعتقالات طبقا لقانون الطوارئ لم تكن تتطلب الالتزام بالاجراءات القانونية, ونعلم أن تسلسل الأحداث يجعل جماعة الاخوان والرئيس مرسي تحديدا يشعرون بالفخر لكونهم تمكنوا من الانتقال من السجون الي موقع القيادة والرئاسة.. الأمر لا يبعث علي الخجل, ولا يستلزم المداراة خاصة ان الواقعتين معروفتان كساطعة الشمس في وسط النهار.



استغرب هذا الصمت واعطاء الفرص للقيل والقال ازاء وقائع ثابتة لا تدين الهاربين بقدر ما تدين النظام السابق الذي اعتقلهم ووضعهم في السجن دون اتهامات محددة ودون تسجيلهم بشكل رسمي.. بمعني أن هؤلاء المعتقلين, لو أنهم تعرضوا لمكروه داخل المعتقل, لم يكن أحد يستطيع اثبات أنهم كانوا في حوزة النظام الحاكم وأن هذا النظام قد تخلص منهم.



وبناء عليه لا أعتقد أن المحاكمة الدائرة الآن حول هذه الواقعة تستهدف الايقاع بالذين هربوا بجلودهم من داخل السجون, بقدر ما تستهدف الطريقة التي تم من خلالها تهريبهم وما يقال عن أن عناصر من حركتي حماس وحزب الله كانت قد تسللت الي داخل البلاد ومعهم كل الامكانات اللازمة لعملية اقتحام سجن كبير, وهي الاتهامات التي مازالت معلقة ولن تبرأ بعد.. لا أعتقد أن المحاكمة تستهدف ادانة الهاربين من المعتقلين سياسيا, بقدر ما تهدف الي دق أجراس الانذار للتنبيه الي أن الحدود المصرية التي كانت مستباحة في هذه الفترة العصيبة, لا يجوز أن تبقي كذلك في مستقبل الأيام, وأنه ليس في صالح الأمن القومي المصري التغاضي عن مثل هذه الوقائع التي تم من خلالها تسريب الملايين من قطع السلاح الخفيف والثقيل ومنها صواريخ عابرة للمدن هي الآن في حوزة مجموعات من الناس لا نعرف علي وجه الدقة ماذا سيفعلون بها ولأي الأغراض حرصوا علي اقتنائها.



هذه المحاكمة التاريخية لمسألة الهروب من سجن وادي النطرون ومن السجون الأخري لابد أن تمتد الي وقائع اقتحام أقسام الشرطة وتفكيك مفاصل الأمن واسقاط كل ما له علاقة بالمنظومة الأمنية, الأمر الذي نعاني آثاره السلبية حتي اليوم وسنظل نعاني لسنوات عديدة قادمة من انهيار الأمن وضياع الأمان وانتشار أعمال البلطجة عيانا بيانا في الشارع المصري الذي تحول الي غابة كبيرة يأكل فيها البلطجية والمسلحون, الأسوياء من المواطنين الشرفاء الذين يدفعون كل يوم اثمانا باهظة لانهيار المنظومة الأمنية.



القضية ليست في هروب سجناء أو معتقلين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني.. ولكنها في هروب الآلاف من المساجين الخطرين الذين تحولوا الي وحوش ضارية في الشارع المصري بعد أن انضم اليهم الآلاف ايضا من العاطلين عن العمل والذين لديهم الاستعداد الفطري للجريمة وللقتل والسلب.



القضية هي في انهيار المنظومة الأمنية بفعل فاعل وبكل منظم, وفقدان رجال الأمن للثقة في أنفسهم وفي قدرتهم علي العمل الجاد بعد العديد من الاهانات والمحاكمات التي تعرضوا لها بتهمة قتل الذين هاجموا أقسام الشرطة وأحرقوها, وقتل بعض من البلطجية الذين يعيثون في الأرض فسادا وقتلا ونهبا وسلبا.. القضية هي أن رجال الأمن قد خرجوا بالفعل من منظومة الأمن, واعادتهم اليها مرة أخري تحتاج الي سنوات طويلة يعلم الله كم ستكون قاسية علي هذا الشعب المنكوب.



*نقلاً عن "الأهرام" المصرية.