محافظ سيناء الأسبق: طبيب نفسي سيحدد ساعة الصفر للمداهمة

كشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال وجنوب سيناء الأسبق، أن طبيباً نفسياً هو من يحدد ساعة الصفر في العمليات الهامة، كمداهمة البؤر الإجرامية والإرهابية، مضيفاً أنه "لا بد من المرور بمرحلة التفاوض لتحرير الجنود قبل ذلك".

واعتبر خلال حواره مع الإعلامي، محمود الورواري، في برنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية الحدث"، مساء الأحد، أن قوات الصاعقة هي أقدر فرقة قادرة على تحرير الجنود المختطفين.

وكشف شوشة أن عائلة "أبو شيحة" هي من قامت بخطف الجنود، وليست قبيلة معينة كما كان قد أشيع، مشدداً على حسن سمعة تلك العائلة باستثناء فئة متطرفة منها.

وشدد على أن ما حدث في سيناء هو "عمل إرهابي" وليس حادث اختطاف عادياً، موضحاً أن الجنود المختطفين يقبعون حالياً بالوادي الأخضر وبالتحديد في منطقة العجراء.