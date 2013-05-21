الداخلية المصرية: الجنود المختطفون في سيناء بخير

قال مصدر أمني لـ"العربية نت" "إن ما يجري الآن هو مجرد تجهيز وإعداد للقوات الموجودة الآن في سيناء لتشكل ضغطاً نفسياً على الخاطفين لإرباكهم وشل تفكيرهم".

وأكد المصدر أن العملية الحقيقية ربما تتم خلال الـ24 ساعة القادمة وستكون عملية "فدائية" تشترك فيها قوات من فرقة 777 التي تعمل عن طريق الاشتباك بالأيدي دون استخدام الأسلحة، وكذلك فرقة للأبرارالجوي لاقتحام مناطق الخاطفين".

وقال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريحات له برئاسة الجمهورية الثلاثاء 21مايو /أيار، إن "حالة الجنود السبعة المختطفين بسيناء بخير، وإن جميع الجهات تعمل بتنسيق كامل في هذا الملف".

وأضاف أن العملية العسكرية يمكن أن تتم في أي لحظة، مشيراً إلى أن: الخطة الأمنية تم تنفيذ كل مراحلها ميدانيا ما عدا المواجهة المباشرة، وهذه لها حساباتها الدقيقة وفي مقدمتها إنقاذ حياة جنودنا، وأوضح أن عمليات الانتشار والتعزيزات وتضييق الخناق والكمائن قد تم تنفيذها بالفعل.

عملية ذات طابع "فدائي"

وأوضح مصدر خاص لـ"العربية.نت" من سيناء "أن العملية ستكون ذات طابع "فدائي" للجنود الذين سيقومون بعملية التحرير، وأن كل التجهيزات العسكرية الموجودة الآن في سيناء من مدرعات ومجنزرات هي لاستعادة الأمن بشكل كامل الى سيناء وليس فقط لتحرير الجنود المختطفين".

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الموجودة الآن في سيناء هي تدعيم لقوات الشرطة التي ستقوم هي بعملية تحرير الجنود وأن الجيش للتأمين الخارجي والتغطية على قوات الشرطة التي ستقتحم أوكار البؤر الإجرامية.

وأكد المتحدث الرسمي "أن المجرمين معروفون ومحددون بالاسم ونحتاج إلى جانب الحلول الأمنية حلولاً أخرى فالحوار مطلوب مع الشباب في سيناء وكذلك تنمية شبه جزيرة سيناء".

وأوضح "إننا نعمل في ظروف غير طبيعية وبالتالي فإن علينا أن نواجه ما يحدث بطريقة غير تقليدية".

التحقيق مع الضابط المتهم بتعذيب "شيته"

وفي غضون ذلك كشف د. محمد سعد الأزهري، القيادي السلفي وعضو الجمعية التأسيسية للدستور "أن أحمد عبد الله شيته" ، الشهير "بحمادة شيته" الذي يطالب الخاطفون بإطلاق سراحه تم ضربه وتعذيبه بالفعل بواسطة الضابط أشرف خفاجي من أمن الدولة ومعه ثلاثة من أمناء الشرطة.

وقال الأزهري "تأكدت من أنه قد أُصيب إصابات بالغة، وذلك عن طريق أحد أعضاء مجلس الشورى الذي زاره أول أمس، وتم تصعيد الموقف للنائب العام عن طريق بلاغ رسمي مقدم من محامي حزب النور، ثم تم إبلاغ إدارة التفتيش على الضباط والذين قاموا بتحقيق مع أشرف خفاجي".

وتابع الأزهري: "قامت النيابة بالأمس بالتحقيق مع الضابط المتهم بتعذيب شيته ومن ساعدوه على فعلته، وقرر النائب العام تشكيل لجنة طبية من خارج وزارة الداخلية للكشف على أحمد شيته، وتم إبلاغ المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو يحقق الآن في هذا الموضوع".

وبدوره علق الأزهري على واقعة تعذيب شيته والحشد العسكري والشرطي الكبير في سيناء قائلاً: "كنا ننتظر من الداخلية إلقاء بيان رسمي خاص بتعرض أحمد شيته للتعذيب والإهانة كما اعتذرت على واقعة سحل حمادة المصري، في أحداث الاتحادية.

وطالب الأزهري الداخلية المصرية أن تقدم بنفسها اعتذاراً رسمياً مع تقديم هذا الضابط للمحاكمة العاجلة. وأضاف قائلاً: "قضية الجنود السبعة الذين تم خطفهم من سيناء أخشى أن تكون ذريعة لفرض الظلم والاستعباد عن طريق التعذيب والإهانة".