أنباء عن اقتراب ساعة الصفر لتحرير الجنود في سيناء

ألمح مصدر عسكري مصري أن الفريق عبدالفتاح السيسي قرر تحرير الجنود السبعة المختطفين عقب اجتماعه بالرئيس المصري محمد مرسي واقتراب تحديد ساعة الصفر، يأتي ذلك رغم نفي الرئاسة المصرية تحديد موعدِ إطلاق عملية تحرير الجنود في سيناء.

ووفق ما نسبته صحيفة "المصري اليوم" لمصدر عسكري، رفض ذكر اسمه، فقد تم تكليف اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني بقيادة العملية الذي قد يقوم الجيش بتنفيذها خلال ساعات الليل، لافتاً إلى أنه جرى تنسيق أمني مع الجانب الإسرائيلي حول كيفية الدخول إلى سيناء وأن الجيش المصري لن يتهاون في تحرير الجنود.

ومن جانبه اعتبر محافظ شمال سيناء أن تحرّك مدرعات القوات المسلحة بسيناء جسّ لنبض الشارع ومدى تقبل الأهالي لتلك القوات.

وفي الوقت نفسه، أرسل الجيش المصري مزيداً من تعزيزاته العسكرية إلى شبه جزيرة سيناء في الوقت الذي مازالت أزمة الجنود المختطفين السبعة تراوح مكانها.

وأكدت مصادر مطلعة أن رتلاً من المدرعات يتمركز حالياً بالقرب من قرية الخروبة على الطريق الدولي "العريش- الشيخ زويد".

وبحسب المصادر فإن درجة التأهب الأمني رُفعت بصورة كبيرة في العريش.