تجديد حبس مبارك 15 يوماً في قضية الكسب غير المشروع

قررت محكمة مصرية الثلاثاء 21 مايو/أيار تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع، وذلك برئاسة المستشار ميسرة الدسوقي، رئيس محكمة جنح مستأنف الساحل.

وبحسب ما ورد في "بوابة الأهرام"، كان مبارك قد أكد في التحقيقات السابقة أن جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة، وشملت التحقيقات مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التكميلية، التي تبين منها امتلاك مبارك ونجليه علاء وجمال عدداً من الشاليهات والفيلات بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى امتلاك نجليه لقصرين بشارع "وول ستريت" بلندن، والتي حصل على قيمتها بطريقة غير مشروعة، إلا أنه أنكر أيضاً هذه الاتهامات.