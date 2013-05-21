رئيس جنايات الجيزة: أنقذوا مصر.. العدالة حالياً منعدمة

اعتبر المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة "مجلس الشورى ينتقم من القضاة"، مشدداً على أنه ولأول مرة في تاريخ مصر، يتم الاعتداء على القضاء في هذا الشكل.

وقال شلش خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، مساء الاثنين، إن النظام الحالي يعتدي على القضاء "بشكل سافر وأكثر من أي وقت سابق".

وأشار إلى وجود "تشهير بالقضاء" وتهم عدة توجه إليه، تتعلق خاصةً بأحكامه في قضايا رموز النظام السابق. وشدد شلش في هذا السياق على أن النظام الحالي في مصر، أي جماعة الإخوان المسلمين، حاول الانتقام من خصومه من خلال القضاء.

وناشد شلش المصريين قائلاً: "أنقذوا مصر، هناك حالياً انعدام للعدالة، لأن هناك 3500 قاضٍ تم عزلهم". وأوضح أنه لو استمر "المسلسل الممنهج لعزل السلطة القضائية" واستبدالها بقضاة من الإخوان سيتم تدويل القضية "دون شك".

وفي هذا السياق، أشار شلش إلى وجود منظمات مصرية غير حكومية قامت بتوثيق جرائم ضد الإنسانية، خاصة في الأحداث التي وقعت أمام قصر الاتحادية وجرائم القتل أمام سجن بورسعيد وتعذيب وقتل النشطاء السياسيين.

وأكد أنه في حال مخاطبة تلك المنظمات المحكمة الجنائية الدولية في شأن هذه القضايا، وتم اعتبارها "جرائم ضد الإنسانية"، وفي حال تأكدت المحكمة الدولية من كون القضاء المصري غير قادر على محاسبة المسؤولين عن الجرائم، سيتم تحويل كل هذه القضايا إليها.

ونفى شلش ما قاله عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، محمد جابر، بأن القضاة يستقوون بالخارج. وأكد "لم نستقوِ بالخارج، وهم، أي الإخوان، الذين استقووا بالخارج"، مشدداً على أن "مجلس الشورى ينتقم من القضاة".

كما اعتبر أن "الادعاء بتدخل أجنبي لعب على مشاعر الشعب المصري، وتوجيه للرأي العام ضد القضاة".