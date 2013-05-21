قائد الصاعقة الأسبق: تراخٍ سياسي في تحرير المختطفين

شرح اللواء تيسير الطوبجي، القائد الأسبق لفرق الصاعقة، أن قرار البدء بعملية عسكرية لتحرير الجنود المختطفين في سيناء هو عمل سياسي لا دخل للقوات المسلحة المصرية فيه، لكنه أوضح أنه تم اتخاذ هذا القرار من قبل الجيش لوجود تراخٍ من جانب النظام الحاكم.

واعتبر خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، مساء الاثنين، أن جماعة الإخوان المسلمين "تحاول توريط الجيش في حرب مع المدنيين، وهذا لن يحدث أبداً".

وأكد الطوبجي أن القوات المسلحة المصرية قادرة على استرداد الجنود المختطفين، مضيفاً أن "الجيل الحالي من القوات المسلحة هو من أفضل الأجيال بتاريخ الجيش". وشدد على أن القوات المسلحة لن تتهاون في ضرب المختطفين "ضربة موجعة"، كاشفاً أن كل الخيارات مطروحة لتحرير الجنود.

واعتبر أن "العسكريين يحترقون من أجل مصر والقوات المسلحة"، وكشف أنه يعمل حالياً على تأسيس حزب مدني للدفاع عن القوات المسلحة.

ومن جانبه، أوضح الجندي فتحي الأحمدي، المعين في معبر العوجة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحدث المصري"، أن جماعة من البدو أجبروه وزملاءه على فتح المعبر تحت تهديد السلاح.

وأشار إلى أن العاملين بالمعبر طلبوا حماية من قوات الجيش والشرطة لكن دون جدوى، مضيفاً أن جميع العاملين قرروا عدم فتح المعبر بدءاً من الغد مهما كانت الظروف.