نصف مليون مصري بالخارج يوقعون على استمارات "تمرّد"

وقّع نحو نصف مليون مصري من المقيمين بالخارج على استمارات حملة "تمرّد" والتي تطالب بسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة، فيما أعلنت الحملة تشكيل لجنة قانونية للدفاع عنها، بالتعاون مع نقابة المحامين، وأكدت تزايد عدد الموقعين على استمارات "تمرد" في المحافظات المصرية.

ووفق صحيفة "المصري اليوم" قال المتحدث الرسمي باسم الحملة في الخارج محمود أبوضيف المقيم في سويسرا، إن أكثر من نصف مليون مصري بالخارج وقعوا على استمارات سحب الثقة من مرسي خلال الفترة الماضية، وإن ٢٠٠٠ مصري في أوروبا انضموا لأعضاء الحملة بعد الحصول على التصاريح اللازمة لجمع التوقيعات في الأماكن العامة والميادين ومحطات المترو، لافتاً إلى تعليق لافتات تحمل شعار "تمرّد" وتشغيل أغانٍ وطنية عبر مكبرات الصوت في بعض محطات المترو أثناء جمع التوقيعات.

وأضاف أبوضيف: سيعقد مؤتمر عالمي خلال الفترة المقبلة في سويسرا أو فرنسا، للتحدث إلى العالم عما وصفه بـ"الظلم والاستبداد الذى يعيشه الشعب المصري".

وفي البحر الأحمر، وقّع صلاح همام، المحامي والناشط السياسي، على الاستمارة خلال حفل زفافه بنادي المعلمين في مدينة الغردقة، كما وقّعت عروسه، وتبعها العشرات من المدعوين، وذلك قبل التوقيع على وثيقة زواجهما.

وقال محمود بدر، المتحدث الإعلامي لـ"تمرد"، إن وفداً من الحملة التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، أمس الأول، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية تضم ١٠٠٠ محام، للدفاع عن الحملة، وسيمثلها محام في كل منطقة بمصر، على حد قوله .

وأضاف بدر: "الحملة ستعقد مؤتمراً صحافياً، الأحد المقبل، للإعلان عن أرقام التوقيعات النهائية، التى تجاوزت ٣ ملايين توقيع".

وشدد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمّع، على فتح مقار الحزب في المحافظات لجمع توقيعات "تمرّد".

وقال: "الحملة تسببت في إصابة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالذعر، لأنها كشفت عن مدى كره الشعب لهم، وأنه أصبح واعياً بمن يتاجرون "باسم الدين"، على حد قوله.