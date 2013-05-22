الفرص الضائعة

كيف لم تطلب مصر حتى الآن تعديل بنود اتفاقية «السلام» مع إسرائيل، حتى تلبى متطلبات الأمن المصرى وليس الإسرائيلى وحده؟ كيف لم تطلب مصر حتى الآن تعديل الاتفاقية حتى تحقق سيادة مصر الطبيعية على أراضيها ولا تبقى أجزاء منها منزوعة السلاح؟ كيف لم تطلب مصر حتى الآن تعديل الاتفاقية تطبيقا لما ورد بها من إمكانية إعادة النظر فى بنودها؟ كيف لم تطلب مصر حتى الآن تعديل الاتفاقية التى كان الإخوان يطالبون قبل وصولهم للحكم بإلغائها؟

تلك هى الأسئلة التى تثيرها أزمة الرهائن الأخيرة، والتى أثارتها من قبلها مذبحة الجنود الـ16 التى وقعت فى رمضان من العام الماضى، كما أثارتها سلسلة من الأعمال الإرهابية التى وقعت فى أنحاء متفرقة من سيناء ما بين سرقات وتخريب واختطاف لسائحين، وقد كان كل من هذه الأحداث المؤسفة يشير بوضوح إلى غيبة سيطرة السلطة العسكرية على جزء غال من أرض الوطن، وهو ما لا يجوز وفق أى من المواثيق الدولية، لكنها كانت كلها فرصاً ضائعة اختارت السلطات المصرية عدم استغلالها.

إن الاتفاقية المسماة باتفاقية «السلام» مع إسرائيل، وهى فى الحقيقة اتفاقية عدم اعتداء non-belligerency، أو هكذا تحولت، تقسم سيناء المصرية كما هو معروف إلى ثلاث مناطق «أ» و«ب» و«ج»، وهى تحدد عدد القوات العسكرية ونوعيتها فى المنطقة الأولى الملاصقة لقناة السويس، وتقلل منها فى المنطقة الوسطى، ولا تسمح بها على الإطلاق فى المنطقة الواقعة على الحدود، فى الوقت الذى لا يخضع فيه الطرف الآخر فى الاتفاقية وهو إسرائيل للمبدأ نفسه على أراضيه، وقد أثبتت أحداث متتالية، من قبل الثورة وبعدها، الحاجة الماسة لضمان سيطرة القوات المسلحة على الحدود التى تعتبر حمايتها هى مهمتها الأساسية، لكن النظام السابق لم يتحرك فى هذا الاتجاه خضوعاً لرغبة إسرائيل فى إبقاء الوضع على ما هو عليه، حيث يلبى متطلبات أمن إسرائيل على حساب الأمن والسيادة المصريين، كما لم يتحرك حكم الإخوان.

ولقد تصاعدت أصوات داخل إسرائيل نفسها فى عدة مناسبات، خلال العام الأخير، تشير إلى إمكانية تعديل بنود الاتفاقية حتى تتمكن مصر من السيطرة على الجماعات الإرهابية التى بدأت تتخذ من سيناء مرتعاً لها فى غيبة القوات المصرية، بل إن بعضهم طالب بذلك مثل الكاتب يورى أفنيرى، لكنهم فوجئوا فى إسرائيل كما فوجئنا فى مصر بأن الحكم الحالى، تماما مثل الحكم السابق، لم يطلب تعديلاً للاتفاقية وهو ما أعلنته السفيرة الأمريكية بكل ثقة فى حديثها التليفزيونى أمس الأول، فهل هذا معقول؟ هل هو مقبول؟

نقلاً عن "المصري اليوم"