القبض على 4 مسلحين بالإسكندرية بحوزتهم قنبلة يدوية

تمكنت مباحث الإسكندرية من إلقاء القبض على 4 مسلحين في كمين بمنطقة "داون تاون" بمحافظة الإسكندرية أثناء استقلالهم سيارة ملاكي، وعند تفتيش ضباط الكمين للسيارة، تم العثور على سلاح آلي وعشرات الطلقات، وقام أحدهم بإلقاء قنبلة يدوية على الكمين إلا أنها لم تنفجر.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن 3 منهم من الإسكندرية، وواحد من الفيوم، وأسماؤهم: محمد شعبان محمد علي 29 سنة، وهو من حاول إلقاء القنبلة، والثاني محمد سلطان 30 سنة، والثالث هو محمود فوزي 29 سنة، والرابع من الفيوم وهو محمد شعبان عبد الحفيظ.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد الجهة التابعين لها، لافتاً إلى أن من بين الأربعة 2 ملتحين، مشدداً على أن ذلك لا يعنى الانتماء لجهة بعينها، وأنه سيعلن عقب انتهاء تحريات المباحث والأمن الوطني الجهة التابعين لها، وأسباب حيازتهم بندقية آلية وقنبلة يدوية و40 طلقة.