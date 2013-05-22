انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة وتوقف أجهزة كشف الحقائب

شهدت صالات مطار القاهرة اليوم الأربعاء، انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي، رغم وجود ماكينات ديزل احتياطية، كما تعطلت بعض أجهزة الكشف عن حقائب الركاب المسافرين وتم استدعاء فنيين لإصلاحها.

وأعلنت مصادر مسؤولة بالمطار، بحسب ما نقلت "اليوم السابع"، بأن صالة الوصول رقم 3 شهدت حالتي انقطاع للكهرباء؛ الأولى فجرا والثانية صباحاً، حيث اضطر بعض الركاب لاستخدام هواتفهم الجوالة في الإضاءة، كما انقطع التيار في صالة الوصول رقم 1 مرتين أيضا، ولم تكن هناك رحلات داخل الصالة وقتها.

إلى ذلك، تعطلت أجهزة الكشف بالأشعة في بابي 1 و2 بصالة السفر رقم 1 أثناء دخول ركاب رحلات التونسية والبريطانية والمصرية العالمية، وتم نقل باقي الركاب للدخول من الأبواب المجاورة، وتم استدعاء فنيين لإصلاح الجهازين.