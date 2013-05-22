قاضي "مبارك": انقطاع الكهرباء يعيق دراستي للقضية

أكد المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تباشر إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، أن التيار الكهربائي ينقطع عن منطقة "الملاح" التي يقطن بها بمحافظة السويس لمدة 22 ساعة يوميا، طيلة الأيام الماضية، ما يعيق دراسته للقضية.

وناشد المستشار الرشيدي، وزير الكهرباء بإيجاد حل فوري وعاجل لتلك الأزمة التي تعوق جهوده في قراءة ملف القضية، المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، بحسب ما نقلت صحيفة "الشروق" المصرية، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، الأربعاء 22 مايو/أيار.

وتشهد مصر انقطاعات متكررة في الكهرباء عزتها مصادر إلى أزمة تمويل متصلة بتوفير مصادر الوقود.

وعقد الرشيدي أول جلسة لإعادة محاكمة مبارك في 12 مايو/أيار، وخُصصت الجلسة للعديد من الإجراءات التنظيمية التي تتعلق بدخول قاعة المحاكمة واستصدار التصاريح وغيرها.

وقرر الرشيدي في نهاية الجلسة استمرار نظر القضية في جلسة 8 يونيو/حزيران. وأشار خلال الجلسة إلى تضخم أوراق القضية والحاجة إلى تخصيص الوقت الكافي للاطلاع على تفاصيلها.

وتنحى القاضي السابق عن نظر قضية مبارك بعد أن أعلن أنه "يستشعر الحرج".

وكانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الصادر ضد مبارك بالسجن بسبب خلل في إجراءات القضية.