نائب رئيس النيابة الإدارية: القضاة متوازنون في موقفهم

أكدت المستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن أغلب القضاة المصريين متوازنون في موقفهم، ولا ينحازون سياسياً لفصيل معين على حساب آخر.

وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث" مساء الثلاثاء، أن لبعض القضاة مصالح مع الإخوان في حين أن للبعض الآخر مصالح مع الرئيس السابق حسني مبارك.

وعبرت الزيني عن استيائها من البيان الذي أصدرته مجموعة "قضاة من أجل مصر"، واعتبرت أن فيه ولاء كبيرا للنظام الحاكم.

كما استنكرت "انتهاز البعض لما تمر به البلاد من ظروف للنيل من السلطة القضائية"، معتبرةً أن الإخوان يمارسون التخويف والترهيب السياسي ضد القضاة.

وأشارت الزيني إلى أن القضاة في حالة استقطاب سياسي بين النظام والمعارضة، وأن الغالبية العظمى من القضاة ترفض التعجل في عرض قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، خاصة في ظل وجود مطلب ثوري بحل مجلس الشورى المطعون في دستوريته، حسب تعبيرها.

وفي هذا السياق قالت الزيني إن جماعة الإخوان المسلمين خسرت الكثير بسبب ممارساتها السياسية، محذرة من أن "النظام الحاكم سيدفع الثمن غالٍ".

كما اعتبرت أن الإعلام ضخّم أهمية مؤتمر استقلال القضاة الذي عقد الاثنين، شارحةً أنه "لم يكن حدثاً كبيراً وليس به استقواء بالخارج"، إلا أنه، وحسب تعبيرها، كان ناجحاً وزاد القضاة قوة وإصرارا.

