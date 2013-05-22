وزير الإعلام يدعو البرادعي للظهور على التلفزيون الرسمي

قال مصدر مسؤول بوزارة الإعلام: إن الوزير صلاح عبد المقصود وجه الدعوة للدكتور محمد البرادعي رئيس حزب "الدستور" للظهور على شاشة التليفزيون المصري والتحدث دون قيود، لتكرار تجربة الديمقراطية التي شهدتها استضافة مرشح رئاسة الجمهورية السابق حمدين صباحي بالتليفزيون.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر قوله إن صلاح عبد المقصود وزير الإعلام اجتمع مؤخراً بمسؤولي اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعلى رأسهم المخرج شكري أبو عميرة رئيس الاتحاد، وأمر بفتح أبواب التليفزيون لجميع التيارات السياسية، وذلك بعد نجاح تجربة استضافة عدد منهم مثل حلقة حمدين صباحي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية"، والكاتب الصحافي عبد الله السناوي، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي".

ولفت المصدر إلى أن وزير الإعلام يتبنى سياسة جديدة في التعامل مع المشككين في مصداقية التليفزيون المصري وهي دعوة المشككين للظهور بالتليفزيون للتحدث صراحة أمام المشاهدين عن آرائه، وترك الحكم للمشاهد وحده.