أبو إسماعيل: خاطفو الجنود مهدوا دخول الجيش إلى سيناء

علق حازم صلاح أبو إسماعيل، رئيس حزب الراية، على عملية عودة الجنود المصريين المختطفين من دون معرفة هوية الخاطفين، قائلاً: "بس خلاص خلصت الحكاية وكل سنة وأنتم طيبين بح خلاص، الحمد لله لقينا المخطوفين فين الخاطفين؟!".

وأضاف: "الحمد لله الترتيبات الأمنية في سيناء نجحت عرفنا ندخل قوات مهولة، ومحدش له عين يتحدث عن ذلك".

وتطرق أبو إسماعيل في حديثه خلال البرنامج الذي يقدمه على قناة "أمجاد" إلى أن الجيش المصري يقوم بعمليات في سيناء لا يعلم أحد عن تفاصيلها قائلاً: لا أحد يعلم من قتل الجنود في رفح حتى الآن، ولا نعلم من خطف الجنود، العمليات الشرطية والضرب من الجيش ستكون مبررة في عمليات البحث عن الخاطفين، كما حدث في السابق ولا نعمل أي شيء عن المصريين الذي قتلهم الجيش في عملياته".