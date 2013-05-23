الداخلية تنفي وجود صفقة للإفراج عن الجنود المصريين

نفى مصدر أمني مسؤول بمركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما بثته بعض المواقع الإخبارية وإحدى الصحف الخاصة على شبكة الإنترنت بشأن الإفراج عن 18 معتقلاً جهادياً مقابل تحرير الجنود المختطفين في سيناء.

وأكد المصدر في بيان له الخميس "أن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة.. ولم يتم الإفراج عن أي من المودعين في السجون المصرية خارج إطار القواعد المنظمة للإفراج".

وفي السياق ذاته، قال اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام في تصريح له اليوم "إنه لا يوجد في السجون المصرية أي معتقل وإن كافة نزلائها محبوسين بأحكام قضائية أو أوامر حبس صادرة من النيابات المختصة وفقاً للقانون".

ومن ناحية أخرى، صرحت باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية في تصريحات لها، بأنه لم يتم التفاوض مع الخاطفين، بل كانت هناك اتصالات بين الجهات الأمنية وشيوخ القبائل بالتوازي مع التحرك العسكري.

وبدوره حذر المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد من أن نشر أي معلومات أو بيانات عن تحركات عناصر القوات المسلحة في كافة أنحاء الجمهورية بصفة عامة وسيناء بصفة خاصة يؤثر على سلامة عناصرها والمهام المكلفة بها، ويعرض من ينشرها للمساءلة القانونية.

و تأتي تلك التطورات، بعد نشرت صحيفة الوطن المصرية أنباء تفيد بأن عملية تحرير الجنود المختطفين تمت بعد "صفقة" تم خلالها الإفراج عن 18 من الجهاديين، بحسب زعمها،

كما أعلنت الصحيفة أسماء 12 من الجهاديين المفرج عنهم، وهم: محمد عبد العزيز نافع من العريش، ابراهيم عميرة من رفح، نصر خميس من العريش، عرفات عودة من الشيخ زويد، سليمان سلمي سعيد من الشيخ زويد، أحمد هادي من الجورة، صالح عميرة من الشيخ زويد، عبد القادر سويلم من رفح، محمود عبد السلام سلمي من الجورة، ايمن محمد حسين محمد من الشيخ زويد.

أما عراب الصفقة أو الوسيط فكان حسب قول الصحيفة، ، كرم زهدي، القيادي في الجماعة الإسلامية، الذي قام باستلام الجهاديين الـ18 قبل يوم من تحرير الجنود". وأشارت إلى أن الجنود تم توزيعهم على 4 أماكن خارج سيناء بعد العبور بهم إلى غزة عبر الأنفاق.

إلى ذلك، لفتت إلى أن مسؤولاً أميركياً رفيع المستوى كان موجوداً في مصر وحضر المفاوضات، وأن 2 من الجنود السبعة كانوا متواجدين في نفس المكان الموجود به الـ3 ضباط وأمين الشرطة المختطفين منذ فترة في غزة".

في المقابل، أكدت الصحيفة أن: "أبو شيتة لم يفرج عنه وهو كان الاسم رقم 19 في القائمة لأن الفريق السيسي رفض خروجه، فتم إطلاق سراح الـ18 الآخرين".

وختمت واصفة استقبال مرسي للجنود المختطفين بالتمثيلية وأن الطبيب النفسي مصطفى عبد الوهاب قابلهم وطلب منهم أن يقولوا إن أعينهم كانت معصوبة ولا يعرفون أي شيء.