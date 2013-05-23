البرادعي: "الإنقاذ" رشحت العربي والعقدة لرئاسة الوزراء

أشار محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور بمصر، إلى أن جبهة الإنقاذ رشحت نبيل العربي وفاروق العقدة لمنصب رئاسة الوزراء، ولكن النظام لم يستجب لهذه الطلبات.

وأوضح خلال حوار على قناة "الحياة" أن هاتين الشخصيتين رفضتا تولي الوزارة، ولكن المصلحة العامة كانت تقتضي أن يقبلا، لو قبل النظام الحاكم أصلاً بتولي أي منهما الحكومة.

وناشد البرادعي الرئيس محمد مرسي بتغيير الحكومة الحالية والنائب العام، قائلاً: "لو حصل هذا، سترى جبهة الإنقاذ جالسة إلى جانبك وتعمل على التصالح الوطني".

وأضاف: "الرئيس يدعونا (للتحاور) صورياً فقط ليظهر للجميع أنه ليس ضد المعارضة.. نحن لا نرفض المصالحة الوطنية الحقيقية لكن نريد مصداقية من الرئيس في الدعوات للتصالح".



