السيد البدوي: تصريحات بعض أعضاء جبهة الإنقاذ "عشوائية"

وصف الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، تصريحات بعض أعضاء جبهة الإنقاذ بـ"العشوائية" مضيفاً أنها تسببت في عدم حضوره لاجتماعات الجبهة على مدى شهرين.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث" مساء الأربعاء، أن جبهة الإنقاذ قائمة على فكرة توحيد صف المعارضة، مضيفاً أن مصر لا يستطيع أن يحكمها فصيل واحد

وأقر البدوي أن حزب الوفد أخطأ في الانتخابات البرلمانية السابقة عندما رشح 5 أشخاص من نواب الحزب الوطني المنحل، مشيراً إلى أن الأقباط لم يصوتوا لصالح حزب الوفد في تلك الانتخابات.

وفي سياق متصل، قال البدوي: "أنا ضد تعيين الرئيس محمد مرسي لـ90 نائباً في مجلس الشورى، وأناشد أعضاء مجلس الشورى بالبعد عن الانتماء الحزبي أو الفكري"، متسائلاً: "لماذا يصر بعض أعضاء مجلس الشورى على افتعال الأزمات مع القضاء والداخلية وغيرها؟ هذه إجراءات انتقامية وتصفية حسابات".

وأعرب عن اعتقاده بأنه "لا يجب عرض قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى للبت فيه"، مضيفاً أن "تصحيح أخطاء الإعلام يكون من خلال إعطائه مزيدا من الحرية".

أزمة سيناء

وفي سياق آخر اعتبر البدوي أنه يجب ألا توظف أزمة الجنود الذين تم اختطافهم في سيناء لصالح فصيل سياسي دون الآخر، مشدداً على أنه ملف "وطني يهم الجميع". وأضاف أن النجاح الذي تحقق في إطلاق سراح الجنود، هو نتيجة لجهود جميع مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن حزب الوفد طالب برد اعتبار أهالي سيناء الذين همشوا وظلموا كثيراً، حسب تعبيره. وقال إنه لا بد من البدء بتنمية سيناء، أولاً اقتصادياً، معتبراً أن هذا يشكل "مشروعا قوميا مصريا ويجب على النظام الالتفات إليه".

وأعرب البدوي عن تمنيه بصدور قرار سياسي باستعادة السيادة المصرية على كامل سيناء، مشيراً إلى أن "سيناء أصبحت مرتعاً للجماعات الإرهابية والإجرامية بالداخل والخارج".