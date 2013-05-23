المحكمة تتنحى عن نظر استشكال عكاشة لاستشعار الحرج

قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد الشهيدي، التنحي عن نظر الاستشكال المقدم من توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين، على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر في قضية سب وقذف مطلقته الإعلامية رضا الكرداوي، لاستشعار المحكمة الحرج، وقررت إحالتها إلى دائرة أخرى بجلسة 30 مايو الجاري.

وكانت رضا الكرداوي قد أقامت دعوى سب وقذف ضد طليقها توفيق عكاشة، اتهمته فيها بالتشهير بها في وسائل الإعلام، من خلال عبارات سب وقذف رددها عكاشة على الهواء، وهو ما أساء إلى سمعتها علانية.

وأشارت إلى أن طليقها سبق أن كذبها على الهواء من خلال برنامجه "مصر اليوم" الذي كان يُبث على قناة الفراعين، وامتنع عن دفع تكاليف علاج نجله.

وفي الاتجاه ذاته، تعرضت مطلقة عكاشة لمحاولة التعدي عليها بالضرب من قبل أنصاره بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، أثناء نظر الاستشكال المقدم منه على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر في قضية سبها وقذفها. بحسب ما ذكرت بوابة الوفد".

ونجحت قوات الأمن في الفصل بين أنصار عكاشة ورضا الكردواي ، وحاولت تهدئتها داخل مكتب حرس المحكمة، وعلى الجانب الآخر أمر رئيس المحكمة الحرس بإخلاء القاعة من أنصار عكاشة.

وأكدت الكرداوي أنها ترفض التصالح مع عكاشة بأي شكل من الأشكال. وأوضحت أنها ستتوجه إلى قسم مصر الجديدة لتحرير محضر ضد شخصين من أنصار عكاشة تعدوا عليها لسرعة القبض عليهما.

وعلى الجانب الآخر شهد بهو المحكمة مشادات كلامية بين أنصار عكاشة وبعض المحامين الملتحين الذين رفضوا قيام أنصار عكاشة بتوزيع ورقة تمرد عليهم وطلب منهم توقيعاتهم.