تكرار انقطاع الكهرباء.. أزمة جديدة تواجه المصريين

يعاني الشارع المصري بشكل متكرر أزمة انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي دفعه إلى تنظيم وقفات احتجاجية والامتناع عن دفع الفواتير، بل والسخرية أيضاً من الواقع الصعب الذي يعيشه عن طريق الفكاهة.

فقد أصبحت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في مصر حديث الساعة، لتكون أزمة جديدة من ضمن الأزمات التي يعاني منها الشعب المصري يومياً.

ولم تهدأ صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات مرتاديها للتخفيف من حرارة الصيف وانقطاع الكهرباء.

فانتشرت صور عدة على مواقع التواصل الاجتماعي لإظهار حال المواطن المصري منذ لحظة انقطاع الكهرباء حتى عودتها.

ومع الوعود المتكررة التي تصدرها الرئاسة ووزير الكهرباء والطاقة، أحمد إمام، بإنشاء لوحات توزيع جديدة لتحسين البنية التحتية للكهرباء في مصر، تظل معاناة الشارع المصري مستمرة ممزوجة بفكاهته المعتادة للتخفيف من وطأة الأزمة الحالية.