جمارك الدخيلة تحبط محاولتي تهريب 7 ملايين طلقة نارية

نجحت مصلحة الجمارك، في ضبط محاولتين لإدخال أسلحة نارية وطلقات رصاص للبلاد بكمية تقارب 7 ملايين طلقة و350 بندقية.

وكشف فؤاد الخباطي، رئيس مصلحة الجمارك في مذكرة تلقاها وزير المالية الدكتور فياض عبدالمنعم، عن ضبط حاوية بضائع بميناء الدخيلة بمدينة الإسكندرية تحمل سخانات كهربائية واردة من تركيا لإعادة تصديرها إلى ليبيا وبالكشف على محتوياتها تبين وجود 1503 كرتونات مليئة بطلقات الرصاص بلغت كميتها 3 ملايين و6 آلاف طلقة بجانب 107 سخانات كهربائية. بحسب بوابة "الأهرام".

وقال الخباطي، في المذكرة، إن جمارك الدخيلة أحبطت أيضا محاولة أخرى لتهريب 350 بندقية و1400 كرتونة داخلها 3.8 مليون طلقة رصاص كانت مخبأة في حاوية تحمل أدوات صحية أيضا واردة من تركيا في طريقها للسوق الليبية.

وأضاف، أن الأجهزة المختصة بالجمارك أبلغت النيابة العامة للتحقيق في الواقعتين، مشيرا إلى إصدار وزير المالية تعليمات مشددة بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية المختلفة لحماية أمن مصر من محاولات التهريب والعبث بمقدرات الاقتصاد الوطني.

وتكثف الجهات الأمنية المصرية من جهودها الأمنية والبحثية في كافة منافذ الدولة، لمحاربة تهريب الأسلحة، والحد منها، حيث يستهدف القائمون عليها تقويض استقرار الدولة.