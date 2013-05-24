خطة مصرية لاستبدال الكتب المدرسية باللوحي "إينار"

للارتقاء بمستوى التعليم في مصر، سيستخدم الطلاب في جميع المدارس أول جهاز لوحي من إنتاج مصري، الجهاز يحمل اسم "إينار" وتنتجه وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

ومن المتوقع أن يصبح "إينار" المصري الصنع 100% في أيدي الطلاب بدلا من الكتب، فهو زهيد السعر مقابل مثيله من الشركات العالمية، فسعره لا يتعدى 220 دولاراً.

ويجري إنتاج الكمبيوتر في إطار خطة شاملة لإحلاله محل الكتب المدرسية والجامعية في أنحاء مصر.

وتتحمس الحكومة المصرية للمشروع، حيث أهدى الرئيس المصري محمد مرسي اتحاد طلاب الجامعات المصرية الجهاز.

وقال عبدالعظيم عبدالحميد مدير المهندسين في "كاترون"، "إينار" يزن 750 غراما، ومزود بكامرتين، وينتج منه 300 جهاز في اليوم ومن المتوقع أن يمتد إينار خارج الحدود المصرية".

ورغم السخرية من تحمس الحكومة لإنتاج "إينار" وسط الأزمات الأخرى التي تعاني منها مصر، إلا أن كثيرين يعتبرونه انطلاقة في تشجيع الصناعة المحلية وتطوير التعليم.