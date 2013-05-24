منشورات بمساجد المحلة تدعو لعدم سداد فواتير الكهرباء

شهدت مساجد المحلة عقب صلاة الجمعة، قيام عدد كبير من المصلين بالنداء عبر مكبرات الصوت وحث المواطنين على عدم سداد فواتير الكهرباء والمياه. بحسب ما أوردت صحيفة "اليوم السابع".

كما تم توزيع منشورات تحمل "حركة مش دافع" أمام المساجد والميادين، تضمنت الدعوة إلى أهالي المحلة الكبرى الكرام نظرا لانقطاع الكهرباء المستمر والمتعمد يوميا من شركة الكهرباء المستمر.

وطالبت المنشورات الأهالي بضرورة تغيير هذه الأوضاع بعدم دفع فواتير الكهرباء وذلك لإجبار الشركة على عدم تكرار قطع التيار عن المدينة.

ومنذ بداية الشهر الجاري تعاني ، مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية من انقطاع يومي للكهرباء تمتد لساعات ما سبب سخطا في الشارع المصري ضد حكومة هشام قنديل، وعزت الحكومة تلك الخطوة، لضرورة تخفيف الأحمال على محطات الكهرباء، ودعت المواطنين لترشيد الاستهلاك.

ويشتكي قطاع عريض من المصريين بأن مصالحهم ومشاريعهم التجارية عرضة للتلف جراء الانقطاع المستمر للكهرباء، كما خرج العديد من طلاب المدن الجامعية في تظاهرات للتنديد بانقطاع الكهرباء وحث الحكومة على إيجاد حلول.