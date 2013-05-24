هدوء في التحرير قبل تظاهرات "القصاص للشهداء"

سادت حالة من الهدوء التام أرجاء ميدان التحرير صباح، الجمعة، قبل ساعات قليلة من بدء فعالية تظاهرات "القصاص للشهداء"، والتي دعت إليها حركة "ضحايا حكم الإخوان"، التي يقودها محمد عبدالله نصر خطيب الميدان، للمطالبة بالقصاص للشهداء وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، انتظمت الحركة المرورية في جميع الاتجاهات، فيما غاب رجال الأمن من المشهد بميدان التحرير.

وقام عمال النظافة بتنظيف ساحة مجمع التحرير، خاصة أن المجمع لا يشهد توافد المواطنين خلال اليوم الجمعة.