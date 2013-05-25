مصري ينال رخصة طيران مدني عالمية وعمره 16 عاما

مصر هذا العام على موعد مع إنجاز جديد لأحد أبنائها، وذلك بعد أن تم منح مازن دسوقي رخصة الطيران الخاص، تلك الرخصة التي جعلته أصغر طيار مدني في العالم في عمر الـ 16 ربيعا. واحتفاء بهذا الإنجاز، سيقام في السادس من يوليو/حزيران المقبل حفل تخرج مازن في المعهد المصري للرياضات الجوية، التابع لوزارة الطيران المدني، على أن يكون هناك مؤتمر صحافي للحديث عن التجربة. ويحضر الحفل شركة "دياموند ايركرافت" للإعلان عن منحها دورات تدريبية لمازن من أجل حصوله على رخصة طيار خاصة، كما تتواجد قيادات ممثلة لوزارة الطيران المدني.

من جهته، أكد الكابتن سمير عبد الرؤوف رئيس معهد الطيران المصري للرياضات الجوية في تصريحاته لـ"العربية.نت" أن تخرج مازن في السادس من يوليو المقبل سيجعله أصغر طيار مدني على مستوى العالم حسب المعلومات المتوفرة لديهم بهذا الشأن. وأضاف أن الرخصة التي سيحصل عليها ستمكنه من الطيران منفردا عبر طائرة بمحرك واحد، وفي حال ما أراد مازن أن يكون طيارا محترفا، فعليه حينها أن يحصل على الرخصة التجارية.

كما لفت عبد الرؤوف إلى أن المعهد تشرف عليه وزارة الطيران المدني عبر إدارة الثقافات الجوية، وأن حفل التخرج سيتم توجيه الدعوه فيه لوزير الطيران المدني وكذلك كافة قيادات الوزارة من أجل الحضور.

انجذاب منذ اللحظة الأولى

"العربية.نت" التقت مازن دسوقي ووالده للحديث عن تجربته الفريدة، ليؤكد الشاب أن خوضه غمار الطيران جاء بالصدفة. وكشف مازن في تصريحاته أن البداية كانت عبر صديق والده، الذي سأله قبل عام عن مدى رغبته في دخول عالم الطيران، ما جعل الشاب المندفع يرافقه لتجربة الطيران في مطار أكتوبر، وبعدما ذاق طعم التحليق عالياً، أخبر والده برغبته بالالتحاق في مجال الطيران.

اختبارات مازن داخل المعهد المصري للرياضات الجوية قبل عام كانت إيجابية، وكاد يحصل على الإجازة من قبل المجلس الطبي الجوي، غير أنهم اكتشفوا أنه ما زال في عامه الخامس عشر، ما جعلهم يطلبون منه العودة في العام المقبل، وهو ما فعله هذا العام بالفعل، واجتاز كافة الاختبارات، من أجل الحصول على الدورات الخاصة بالتدريب على الطيران منفرداً. وتبلغ مدة الدورات عشر ساعات.

إنجاز عالمي

من جهة أخرى، أشار مازن إلى أن حفل تخرجه سيشهد قيادته طائرة نمساوية، بعدما سافر والده إلى النمسا لاستقدام بعض الأشياء الخاصة بالطائرة، وروى لنا كيف استغل تواجده هناك ليحكي لمدير الأسطول عن قصة نجله، ما جعل الشركة تتحمس، خاصة أنه سيكون أصغر طيار مدني في العالم، فقرروا منحه رخصة الطيران الخاص.

مازن الذي ما زال يدرس في مرحلة الثانوية العامة، أشار إلى أن دورات الطيران كانت تتصادف مع الامتحانات، ما شكل إرهاقا كبيرا بالنسبة له. إلا أنه أكد سيكمل مشواره في الطيران، كما سيدخل إلى جامعة النيل المصرية من أجل إكمال دراسته، معرباً عن شعوره بالفخر بسبب ما حققه لمصر.

أما السيد هشام والد مازن فأكد لـ "العربية.نت" أنهم سيسعون إلى تحقيق رقم قياسي جديد في الفترة المقبلة، من خلال السفر حول العالم لعدد ساعات معينة، وزيارة عدد من البلدان.