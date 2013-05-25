حزب النور يجدد دعوته لحوار وطني بين الأقطاب السياسية

طالب المهندس جلال مرة أمين حزب النور، القوى السياسية بأن تبتعد عن الأساليب السلبية في التعبير عن الرأي، وتتجه إلى أمور أكثر إيجابية، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى حوار هادئ بناء قائم على أسس سليمة وواضحة وشفافة، خصوصاً في موضوع السلطة القضائية.

وأوضح "مرة"، في تصريحات صحافية أوردتها صحيفة اليوم السابع، أنه لا أحد يشكك في أن القوى السياسية تبحث عن مصلحة الوطن، مشيراً إلى أنه بدلاً من أسلوب التخوين يجب أن نبدأ بالحوار ونجلس على مائدة موسعة، بدلاً من أن ندفع مصر إلى أتون الفتن والتشابك والتناحر الذى ليس في مصلحة إلا من يريدون الخراب لمصر ولأهلها.



وهذه ليست المرة الأولى، التي يدعو فيها حزب النور إلى إزالة حالة الاحتقان بين القوى السياسية، فقد سبق وأن قدم مبادرات سابقة، لكن لم يكتب لها النجاح.

وترغب المعارضة المصرية بزعامة جبهة الإنقاذ في تنفيذ عدة مطالب، للدخول مباشرة في حوار الرئاسة المصرية، في طليعتها إقالة النائب العام وتغيير الدستور، وإقالة الحكومة، وما زاد الطين بله، هو قانون السلطة القضائية الذي يهدف إلى تحديد سن تقاعد القضاة عن الستين عاما، وهو ما رفضته قوى ثورية وسياسية مصرية، معتبرة أن القانون يصب في اتجاه أخونة القضاء.

رغم رسائل الطمأنة التي خرج بها رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، بأن قانون السلطة القضائية، لن تتم الموافقة عليه نهائيا إلا بعد عرضه على المجلس الأعلى للقضاء.