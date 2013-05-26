استئناف محاكمة أنس الفقي في قضية إهدار المال العام

تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف، محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، في قضية بث المباريات، المتهم فيها بإهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام".

وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة أنس الفقي ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة ضده في قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمد بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة النقاب عن قيام الوزير السابق أنس الفقي - بدون مقتضى من القانون - بإعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية الموسم الرياضي 2010/ 2011 بالمخالفة لأحكام القانون والتي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، وما يؤديه من خدمات.