قوى مدنية ترفض طريقة التصويت على قانون السلطة القضائية

أعلن ممثلو القوى المدنية المشاركة في مجلس الشورى رفضهم لطريقة التصويت على إحالة القوانين، مؤكدين دعمهم الكامل لاستقلال القضاء المستهدف من بعض القوى الإسلامية، حيث قال ممدوح رمزي، عضو مستقل بمجلس الشورى، إن المجلس التشريعي يستقبل قوانين من الرئيس والحكومة فقط، أما اقتراحات الأحزاب فيغلب عليها الهوى.

الاعتراض من قبل بعض النواب لم يمنع مجلس الشورى من إحالة قوانين السلطة القضائية المثيرة للجدل إلى اللجنة التشريعية والدستورية، خطوة رآها البعض تصعيداً من قبل مجلس الشورى الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين، فيما رآه آخرون تسوية وإتاحة للوقت في واحدة من أكثر الأزمات المصرية جدلاً.

فنواب الإخوان المسلمين رفضوا أطروحات التسوية والمواءمات، مؤكدين أن الدستور يقر لهم مناقشة كافة القوانين، وهذا ما جاء على لسان عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بينما أعلن ممثلو حزب النور السلفي في مجلس الشورى تحفظهم على توقيت التصويت على هذه القوانين، لضبابية المشهد السياسي وسخونته في مصر.

وتظاهر أمام مبنى الشورى بعض التيارات الثورية والمدنية اعتراضاً على القوانين المقترحة التي يرونها استمرارا لمسلسل أخونة المؤسسات المصرية، محذرين من الهدف الرئيسي من هذه القوانين وهو تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة.



ويرى مراقبون أن إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية استمرار لمسلسل الصراع بين بعض قوى تيارات الإسلام السياسي وبين المؤسسة القضائية المدعومة من المعارضة المدنية.