عمرو موسى: مطالب حركة "تمرد" مشروعة ونؤيدها

قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن مطالب حركة "تمرد" بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مشروعة، لكونها تعمل في الإطار الديمقراطي، وتسعى إلى التأكيد على العملية الديمقراطية من خلال وضع منصب الرئاسة مرة أخرى أمام الشعب المصري.

ووصف موسى، القيادي بجبهة الإنقاذ أثناء حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الوضع الداخلي في مصر بأنه "ليس على ما يرام"، وأضاف "عندما تكون هناك حركة شباب مثل حركة "تمرد" وتطالب بالعودة إلى صندوق الاقتراع فهذا شيء إيجابي، لأنها لا تطالب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر بأمور خارجة عما يريده المصريون".

وحول الخطوات المقبلة لجبهة الإنقاذ بشأن الانتخابات النيابية المقبلة، قال موسى "نحن نعمل على أن نكون في جبهة واحدة".

وبخصوص مشروع تنمية إقليم قناة السويس، قال موسى "إن الأمر يتطلب أولا دراسة جدوى اقتصادية سليمة للمشروع، ثم قانونا واضحا فيه شفافية بالغة يناقش بين الناس أصحاب المصلحة، سواء من سكان المنطقة أو الحكومة أو رجال الأعمال، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك مناقشة للمشروع قبل أن يفرض أي شيء"، مشدداً على ضرورة تنمية محور قناة السويس، ووصفها بأنها فكرة سليمة وصحيحة.

وأضاف موسى "إن الإمكانات هائلة في إقليم منطقة قناة السويس، سواء كانت سياحية أو زراعية أو صناعية، حيث يوجد مجرى مائي كبير، ولا توجد صناعة سفن أو صيانة سفن أو خدمات لوجيستية"، مشيراً إلى أنه من الممكن بناء أكثر من ميناء في المنطقة، لافتاً إلى أن تجارة العالم تمر بنسبة كبيرة من خلال قناة السويس فكيف لا توجد مناطق تجارة حرة في تلك المنطقة.